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Деньги на Свободе

В планах не значится. Почему правительство старательно не замечает вторую волну

Пассажиры в общественном транспорте во время пандемии COVID-19

Чем грозит рублю коронавирус Трампа, вернутся ли школьники с каникул, как работается на “удалёнке” и зачем правительству заведомо невыполнимый бюджет - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Подписывайтесь на телеграм-канал «Блант на Свободе»

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