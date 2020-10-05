Чем грозит рублю коронавирус Трампа, вернутся ли школьники с каникул, как работается на “удалёнке” и зачем правительству заведомо невыполнимый бюджет - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Подписывайтесь на телеграм-канал «Блант на Свободе»