СК признал серфингистку потерпевшей из-за загрязнения воды

Следственный комитет признал члена сборной России по серфингу Майю Рудик пострадавшей по делу о загрязнении акватории Авачинского залива на Камчатке. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на юристов спортсменки. Рудник тренировалась на Халактырском пляже и получила ожог глаз.

Адвокаты рассказали, что у Рудник диагностировали химический ожог роговицы. Результаты обследования были представлены следствию. 6 октября члены сборной России по серфингу Майя Рудик и Дмитрий Ильясов подали жалобы в Камчатскую природоохранную прокуратуру в связи с полученными повреждениями глаз.

Основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов заявил, что более 200 человек пострадали от контакта с загрязненной океанской водой на Халактырском пляже. По официальным данным регионального Минздрава, за помощью к врачам обратились девять человек. Им поставлен диагноз "химический ожог роговицы первой степени".

Ранее российский "Гринпис" опубликовал съёмки подводного дрона со дна залива с мертвыми животными. "Первые результаты показали, что на небольших глубинах не наблюдается рыбы, хотя она должна там быть," - заявил глава экспедиции "Гринпис" Василий Яблоков.

Исследователи обнаружили на дне останки мёртвых полихет - червей, обитающих в донном грунте. По словам учёных, это может быть свидетельством массового отравления, потому что обычно эти животные прячутся среди водорослей и их не видно. Собранные данные "Гринпис" передаст для анализа специалистам из КамчатНИРО.

В конце сентября жители Камчатки сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Авачинской бухте. Сёрферы рассказывали, что после контакта с водой у них краснели глаза и появлялись раздражения на коже. Блогеры публиковали в соцсетях фотографии выброшенных на берег морских животных. Позже гибель морских животных была зафиксирована в бухте Бабья, а также в Большой и Малой Лагерных бухтах.