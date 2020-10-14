СК признал серфингистку потерпевшей из-за загрязнения воды

Следственный комитет признал члена сборной России по серфингу Майю Рудик пострадавшей по делу о загрязнении акватории Авачинского залива на Камчатке. Об этом сообщает "РБК" со ссылкой на юристов спортсменки. Рудник тренировалась на Халактырском пляже и получила ожог глаз.
Адвокаты рассказали, что у Рудник диагностировали химический ожог роговицы. Результаты обследования были представлены следствию. 6 октября члены сборной России по серфингу Майя Рудик и Дмитрий Ильясов подали жалобы в Камчатскую природоохранную прокуратуру в связи с полученными повреждениями глаз.
Основатель камчатской школы серфинга Snowave Surf School Антон Морозов заявил, что более 200 человек пострадали от контакта с загрязненной океанской водой на Халактырском пляже. По официальным данным регионального Минздрава, за помощью к врачам обратились девять человек. Им поставлен диагноз "химический ожог роговицы первой степени".
Ранее российский "Гринпис" опубликовал съёмки подводного дрона со дна залива с мертвыми животными. "Первые результаты показали, что на небольших глубинах не наблюдается рыбы, хотя она должна там быть," - заявил глава экспедиции "Гринпис" Василий Яблоков.
Исследователи обнаружили на дне останки мёртвых полихет - червей, обитающих в донном грунте. По словам учёных, это может быть свидетельством массового отравления, потому что обычно эти животные прячутся среди водорослей и их не видно. Собранные данные "Гринпис" передаст для анализа специалистам из КамчатНИРО.
В конце сентября жители Камчатки сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в Авачинской бухте. Сёрферы рассказывали, что после контакта с водой у них краснели глаза и появлялись раздражения на коже. Блогеры публиковали в соцсетях фотографии выброшенных на берег морских животных. Позже гибель морских животных была зафиксирована в бухте Бабья, а также в Большой и Малой Лагерных бухтах.
- Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура и региональный Следственный комитет начали проверку, по итогам которой в прибрежных морских водах было выявлено загрязнение по нефтепродуктам более чем в три с половиной раза и более чем в два с половиной раза – по фенолу.
- Российское отделение Greenpeace объявило об экологической катастрофе и требует немедленного расследования причин загрязнения и устранения последствий.
- Часть учёных склоняются к версии природной причины загрязнения акватории Тихого океана в районе Камчатки. По их мнению, отравить воду могли токсичные водоросли.
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