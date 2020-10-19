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Деньги на Свободе

Путинская хунта и жизнь без банков. Каких перемен ждать от Госсовета и цифрового рубля

RUSSIA -- Russian President Vladimir Putin, accompanied by Defense Minister Sergei Shoig and General Chief of Staff Valery Gerasimov, oversees the multinational military exercises "Kavkaz-2020" at the Kapustin Yar training ground in Astrakhan Region, Sept

Что придет на смену депозитам, почему российский рынок не отреагировал на европейские санкции за отравление Алексея Навального и каких последствий политической реформы, легализованной поправками к Конституции боятся инвесторы - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на радио “Свобода” и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь нателеграм-канал «Блант на Свободе»

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