Что придет на смену депозитам, почему российский рынок не отреагировал на европейские санкции за отравление Алексея Навального и каких последствий политической реформы, легализованной поправками к Конституции боятся инвесторы - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на радио “Свобода” и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь нателеграм-канал «Блант на Свободе»
Путинская хунта и жизнь без банков. Каких перемен ждать от Госсовета и цифрового рубля
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