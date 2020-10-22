Сын обвиняемого по делу Фургала заявил о нападении и угрозах

Сына обвиняемого по делу бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала Андрея Карепова похитили и избили, требуя не помогать отцу. Об этом сообщает Sota.Vision.

По словам Тимура Карепова, поздно вечером, когда он находился дома, ему позвонил "старый товарищ" и попросил "срочно дать показания по делу". Однако Карепов отказался приезжать и предложил прислать повестку. Тогда приятель попросил о встрече, на которую Карепов согласился.



По словам Карепова, он ночью подъехал на указанное место и стал ждать, однако вместо знакомого появились трое неизвестных, которые вытащили его из машины и посадили в микроавтобус. По словам пострадавшего, перед нападением ему несколько раз били по машине, отчего на кузове остались следы. Происходящие дальше события он описывает как "убедительную беседу". На видео он демонстрировал многочисленные травмы и свежие шрамы.

"Мне говорили, что я не прав, лезу не в своё дело, что я должен это оставить, что зря я снял видео про свидетеля Першина и так далее. Сказали, что ко мне могут применить несколько статей УК. Мне дали понять, что это всё произошло именно после того, как я сказал, что Владимир Першин - это предатель, а не свидетель. Просто предатель, который оговаривает всех", - рассказал пострадавший.

По словам Карепова, его спрашивали, кто стоит за многочисленными митингами в Хабаровске и кто может их спонсировать.



Карепов не знает, кто стоит за нападением на него. Однако отметил, что такие микроавтобусы в регионе обычно используют сотрудники Федеральной службы безопасности. При этом он не стал говорить, кем работает звонивший ему приятель, но известно, что его на месте встречи не было. Во время разговора на Тимура Карепова надели наручники, избили и угрожали, требуя молчания. Кто именно находился в машине, Карепов не знает – это могли быть как сотрудники ФСБ, так и "криминалитет города Хабаровска". После того как его отпустили, он написал заявление в полицию о похищении и избиении неизвестными.

Сам пострадавший связывает нападение с роликом, в котором он рассуждал о бывшем сотруднике силовых структур Владимире Першине, проходящем свидетелем по делу экс-губернатора региона.



Андрея Карепова обвиняют в организации покушений по заказу Сергея Фургала. Его считают одним из участников преступной ОПГ, созданной политиком. В августе он рассказывал, что его избили конвоиры по пути в СИЗО "Лефортово" после следственных действий. Сейчас он находится в изоляторе без связи с семьей.