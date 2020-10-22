В бухте Находка произошёл разлив нефтепродуктов

В Находке, в бухте около Приморского судоремонтного завода, произошёл разлив нефтепродуктов. Об этом сообщает Сибирь.Реалии. Нефтяное пятно обнаружили еще 21 октября. Первым фотографии загрязнённой воды опубликовал телеграм-канал "Находкинский портовой".

В местном отделении "Гринпис" редакции Сибирь.Реалии сообщили, что, судя по снимкам акватории, причина загрязнения – утечка из хранилища нефтепродуктов. Представитель экологической организации Владимир Чупров заявил, что топливо могло разлиться из проржавевшей емкости. По его словам, износ промышленно-технической базы в России достигает 60–70% и компании недостаточно вкладываются в безопасность своих объектов для экологии.

По телефонам АО "Приморский завод" на звонки корреспондента Сибирь.Реалии не ответили. С аварийно-спасательной службой предприятия также не удалось связаться.

В пресс-службе правительства Приморского края заявили, что Росприроднадзор уже взял пробы воды, но источник загрязнения пока неизвестен. "Администрация Находки решает вопрос о локализации загрязнения, в том числе установки боновых заграждений", – заявили власти региона.

Ранее в Кежемском районе Красноярского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за разлива нефтепродуктов. В реку Ангару попало около 500 литров дизельного топлива.

В конце сентября режим ЧС был введён на Таймыре из-за разлива сырой нефти. Тогда в воду и землю попало около тонны нефтепродуктов.

29 мая в Норильске произошел разлив около 20 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания". По одним данным, в резервуар с топливом врезался легковой автомобиль, после чего произошла разгерметизация резервуара и начался пожар. По другим данным, сначала произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, после чего в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. 3 июня из-за происшествия по инициативе президента Владимира Путина в России объявлена ЧС федерального характера. Росприроднадзор оценил ущерб от экологической катастрофы в 148 миллиардов рублей.