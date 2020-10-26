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Деньги на Свободе

Мир на развилке. Получится ли заработать на американских выборах

Япония -- Президент США Дональд Трамп жмет руку президенту России Владимиру Путину

Чем для российских кошельков избрание Трампа отличается от избрания Байдена, ждать ли нового биржевого краха и что делать, если он случится, почему россияне пострадали от кризиса сильнее украинцев и какие в России сложились предпосылки к социальному взрыву - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на радио “Свобода” и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал «Блант на Свободе»

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