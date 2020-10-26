Мир на развилке. Получится ли заработать на американских выборах

Чем для российских кошельков избрание Трампа отличается от избрания Байдена, ждать ли нового биржевого краха и что делать, если он случится, почему россияне пострадали от кризиса сильнее украинцев и какие в России сложились предпосылки к социальному взрыву - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на радио “Свобода” и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал «Блант на Свободе»