Приморье: суд оштрафовал руководителя МВД за присвоение ₽12 млн

Суд приговорил бывшего заместителя начальника Управления МВД по Приморскому краю – начальника следственного управления Илью Шамратова к штрафу в 250 тысяч рублей за махинации на 12 миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба краевого суда.

По данным следствия, Шамратов с 2013 по 2017 годы забирал у сотрудников следственного управления разовые премии и дополнительную материальную помощь и использовал по своему усмотрению. Ущерб, причиненный 27 потерпевшим составил более 12 миллионов рублей.

Кроме того, в 2014 году Шамратов незаконно получил удостоверение ветерана боевых действий и благодаря этому в течение трёх лет получил свыше 80 тысяч рублей.

Бывшего полицейского обвиняли по двум статьям – "превышение должностных полномочий" и "мошенничество". Уголовное дело в отношении Шамратова было передано в суд в августе 2018 года.

Суд признал его виновным и приговорил к штрафу в 250 тысяч рублей, а также лишил на три года права занимать руководящие должности в государственных органах и органах местного самоуправления.