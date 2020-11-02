Осуждённый по "московскому делу" Данил Беглец вышел на свободу

Осуждённый по "московскому делу" Данила Беглец вышел условно-досрочно из колонии в городе Мценск Орловской области. Об этом сообщил в своём телеграм-канале глава правозащитной "Агоры" Павел Чиков.

20 октября Мценский районный суд Орловской области удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Беглеца. Ранее прокуратура и администрация колонии, в которой отбывал наказание осуждённый, выступали против досрочного освобождения.

В сентябре 2019 года Данилу Беглеца приговорили к двум годам лишения свободы по статье о применении насилия в отношении представителя власти. По версии следствия, на акции оппозиции в Москве 27 июля Беглец потянул за руку полицейского, причинив тому "острую боль". Он стал одним из первых осуждённых по "московскому делу", по которому виновными были признаны более 20 человек. Несколько из них приговорены к лишению свободы.