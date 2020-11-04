Глава парламента Киргизии Канат Исаев подал в отставку

Глава парламента Киргизии Канат Исаев, выступая перед депутатами, объявил об уходе в отставку в связи с намерением принять участие в предстоящих президентских выборах, которые могут состояться 17 января 2021 года.

По словам Исаева, решение выдвинуть его кандидатом в президенты было принято членами политической партии "Кыргызстан", лидером которой он является. Избрание нового главы киргизского парламента состоится "в ближайшее время".

Ранее Исаев отказался взять на себя полномочия главы государства после отставки президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Он объяснил это намерением сосредоточиться на работе в парламенте, в частности, на рассмотрение законопроектов, относящихся к новым выборам, чтобы принять их в краткие сроки. Полномочия президента Киргизии временно перешли к премьер-министру Садыру Жапарову.



Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил об уходе в отставку 15 октября – на фоне массовых протестов в стране после парламентских выборов. Они прошли 4 октября. Оппозиция назвала результаты выборов сфальсифицированными в пользу пропрезидентских сил. Итоги выборов были признаны ЦИК недействительными.