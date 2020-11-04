В Москве задержали участниц Pussy Riot

В Москве полиция задержала участниц Pussy Riot Марию Алёхину и Маргариту Флорес. Об этом сообщает "Медиазона".

Сообщается, что вместе с Алёхиной и Флорес задержано ещё двое человек. По словам активисток, их схватили у станции метро "Нахимовский проспект" и "грубо затолкали в белый фургон без опознавательных знаков". Задержанных отвезли в отделение полиции по Академическому району. Им вменяют административную статью о нарушении режима самоизоляции.

7 октября, в день рождения президента Владимира Путина участники Pussy Riot вывесили радужные флаги на зданиях ФСБ, администрации президента, Верховного суда, Министерства культуры и ОВД по району Басманный в Москве. Они потребовали расследовать убийства и похищения геев, лесбиянок, трансгендеров и квир-людей в Чечне, прекратить преследование активистов и организаций, помогающих ЛГБТК-сообществу, легализовать однополые партнёрства, а также отменить действующий закон о пропаганде так называемых нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.