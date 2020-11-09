Роскомназдор закрыл дело в отношении журнала за иностранные слова

Центральный аппарат Роскомнадзора прекратил административное производство в отношении журнала Амурского госуниверситета "Теоретическая и прикладная лингвистика". Об этом сообщается в твиттере ведомства. В сообщении отмечается, что в отношении сотрудников управления ведомства по Амурской области "приняты меры дисциплинарного взыскания".

Ранее территориальное управление Роскомнадзора в ходе проверки нашло в статьях по лингвистике в сентябрьском номере журнала примеры на шести иностранных языках. Сотрудники ведомства посчитали это нарушением, так как данное СМИ зарегистрировано как издание на русском языке и английском языке. В связи с этим в отношении госуниверситета, который выпускает журнал, было заведено административное дело.

При этом один из иностранных языков, вызвавший претензии, – английский – был отмечен в регистрации журнала на сайте Роскомнадзора. Ведомство также сочло отягчающим обстоятельством предупреждение, вынесенное местным судьей университету по другому поводу в марте.

"У нас лингвистический журнал, поэтому в свидетельстве указано, что мы принимаем статьи авторов, которые исследуют языки разных языковых групп, что, разумеется, предполагает использование лингвистических примеров", – пояснила ранее "Коммерсанту" главный редактор журнала Светлана Андросова.