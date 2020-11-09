Зачем Путин тасует министров, что стоит за резким ростом наличности в обороте и чем это грозит российским банкам, в каком состоянии белорусская экономика и зачем Лукашенко месторождения нефти на территории России, какие перспективы у водородной энергетики и что заставило Путина поручить правительство подготовить стратегию низкоуглеродного развития до 2050 года - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе" на Радио Свобода и телеканале "Настоящее Время". Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"