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Петербуржец отсудил у ФСИН 150 тысяч рублей за условия в СИЗО

Суд в Санкт-Петербурге взыскал 150 тысяч рублей с ФСИН в пользу заключённого Дмитрия Изотова, который полгода находился в следственном изоляторе, но позже был оправдан. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Изотов пожаловался на условия содержания. В иске он указал, что практически постоянно находился в технически плохо оснащенных камерах, в которых было очень тесно из-за большого количества арестованных. По его словам, на каждого содержащегося приходилось менее четырех квадратных метров личного пространства. В камерах отсутствовала вентиляция, санитарный узел находился менее чем в метре от стола для приема пищи. Изотов требовал взыскать с ФСИН 300 тысяч рублей.

В пресс-службе судов Петербурга уточнили, что против удовлетворения исковых требований возражал представитель ведомства. По его словам, права арестованного нарушены не были.

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