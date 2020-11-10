Апелляционный суд США потребовал освободить россиянку Богдану Осипову, осуждённую за похищение своих детей у мужа. В 2019 году она была приговорена к 7 годам тюрьмы за похищение и вымогательство, но обвинения в вымогательстве были с неё сняты, а срок за похищение она уже отбыла, — передаёт корреспондент ТАСС.

В 2014 году Осипова, имеющая также американское гражданство, уехала из США, забрав у мужа их общую дочь против его воли. В этот момент она была беременна от него вторым ребёнком. В 2017 году она вернулась в США, требуя от мужа алименты в обмен на доступ к детям. За это она была арестована.

Дело Осиповой усилило напряжение в отношениях между Москвой и Вашингтоном. Российский МИД требовал от США освободить россиянку. Член СПЧ Александр Брод предлагал обменять её на осуждённого в России за шпионаж американца Пола Уилана.

Вашингтон призывал Москву позволить отцу воссоединиться с детьми.

Российский суд запретил вывозить детей за границу до достижения ими совершеннолетия, напоминает ТАСС. Сейчас они живут в Калининградской области с тёткой матери. После решения апелляции, 40-летняя Осипова ожидает в США повторного приговора по делу о похищении.