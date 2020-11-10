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Умер Саиб Эрекат, ветеран переговоров между палестинцами и Израилем

Саиб Эрекат

Один из самых опытных палестинских дипломатов, многие годы возглавлявший палестинские делегации на переговорах о мире с Израилем, Саиб Эрекат, умер в возрасте 65 лет в результате заражения коронавирусом.

В начале октября у Эреката, три года назад прооперированного по поводу пересадки лёгких, был выявлен коронавирус, сообщил департамент Организации освобождения Палестины по переговорам.

18 октября он был доставлен в больницу.

Партия ФАТХ сообщила, что оплакивает своего великого национального сына, доктора Саиба Эреката", сообщил "Голос Америки".

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