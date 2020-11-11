В Челябинске двоих анархистов отпустили из-под домашнего ареста

Челябинский областной суд освободил из-под домашнего ареста анархиста Дмитрия Цибуковского и его жену Анастасию Сафонову, которых обвиняют в хулиганстве и вандализме по мотивам политической ненависти и вражды из-за баннера "ФСБ – главный террорист" и надписей против пенсионной реформы. Об этом сообщил глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков со ссылкой на адвокатов.

Вместо домашнего ареста суд назначил Цибуковскому и Сафоновой запрет определённых действий. Им нельзя выходить из дома с 22:00 до 6:00, посещать массовые мероприятия, общаться со свидетелями по делу и пользоваться средствами связи.

Растяжка с надписью "ФСБ – главный террорист" появилась на заборе у здания ФСБ в Челябинске в феврале 2018 года. Таким образом активисты выразили поддержку обвиняемым по делу о так называемом террористическом сообществе "Сеть". Цибуковского, Сафонову и ещё нескольких анархистов уже задерживали из-за этой акции в 2018 году. Цибуковский рассказывал, что их пытали в здании управления ФСБ, требуя признать вину. Дело о хулиганстве дважды прекращали из-за отсутствия состава преступления, но затем снова возобновляли.

Поводом для обвинений в вандализме стали рисунки и надписи на трансформаторной будке, бытовке и сарае – "Наша бедность – их прибыль. Пенсионная реформа". Следователи пришли к выводу, что Сафонова и Цибуковский "нарушили порядок и чистоту зданий, пользующихся общественным вниманием, по мотивам политической ненависти и вражды".