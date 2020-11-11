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Госдума повысила подоходный налог на доходы выше ₽5 миллионов в год

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении правительственный законопроект о повышении ставки подоходного налога для обеспеченных граждан. С 2021 года доходы выше 5 миллионов рублей в год будут облагаться по ставке 15, а не 13 процентов.

С предложением поднять налог выступил в июне президент России Владимир Путин. Ставка подоходного налога была единой и не менялась в России с 2001 года. Долгое время Путин и “Единая Россия” выступали против отмены плоской шкалы налогообложения.

Деньги, полученные с повышенного налога, планируется адресно направлять на лечение детей с тяжелыми и редкими заболеваниями. По оценке парламента, в год на это будут собираться от 60 до 68,5 миллиардов рублей.

Ставка 15 процентов будет распространяться почти на все налогооблагаемые доходы, в том числе от дивидендов, сдачи квартир в аренду, прибыли от контролируемых иностранных компаний, оказания услуг и на зарплаты. Однако во втором чтении из законопроекта убрали повышенную ставку на единовременные доходы например, на выплаты по страховке или продажу имущества.

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