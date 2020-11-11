Bloomberg: США введут санкции против страховщиков "Северного потока – 2"

Палата представителей и Сенат Конгресса США намерены ввести санкции против страховых и сертификационных компаний – участников строительства российского газопровода "Северный поток – 2", сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства рассказали, что ограничения будут внесены в поправки к оборонному бюджету на 2021 год. Санкции не затронут Германию. Ранее введённые санкции против российского проекта сохранятся.

"Северный поток – 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России до Германии по дну Балтийского моря. Предполагалось, что укладка труб будет завершена в 2019 году. Однако работы были приостановлены после того, как Конгресс США принял пакет санкций против участников работ.

США выступают против проекта, утверждая, что он делает Европу чрезмерно зависимой от российского газа и позволит усилить политическое давление на Украину, через которую газ транспортируется в Европу сейчас. Взамен Вашингтон предлагал Брюсселю американские энергоносители.

Россия, Германия, Австрия и ряд других стран, компании которых участвуют в строительстве, настаивают, что речь идёт исключительно о бизнес-проекте.

По оценке Bloomberg, участникам проекта осталось уложить чуть более 100 километров труб.