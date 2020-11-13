Центральный аппарат ФСБ изучает ситуацию вокруг публикации интимного видео с участим нападающего сборной России по футболу и санкт-петербургского "Зенита" Артёма Дзюбы. Об этом сообщает издание "Фонтанка" без указания источника информации. По данным издания, по факту публикации может быть возбуждено уголовное дело по статье о вымогательстве.

8 ноября в сети было опубликовано видео, которое Дзюба сам записал на свой телефон, он занимается на нём мастурбацией. После этого игрок был отстранён от матчей сборной России. За несколько недель до публикации телефон футболиста был взломан, утверждало издание "База". По данным "Фонтанки", от спортсмена требовали пять миллионов долларов за отказ от обнародования видеоматериала.

По утверждению издания, Дзюба встречался с шантажистом и записал разговор с ним. Футболист не стал комментировать тему изданию.