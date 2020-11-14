Независимая комиссия Тэйлора допросила Александра Тихонова

Председатель Независимой комиссии Международного союза биатлонистов Джонатан Тэйлор доложил участникам 14-го конгресса союза о завершении расследования по делу о коррупции и о завершении работы над подробным отчётом о расследовании.

Независимая комиссия Международного союза биатлонистов допросила 60 человек по делу о коррупции. Среди допрошённых - бывший президент Союза биатлонистов России Александр Тихонов.



ТАСС обращает внимание на то, что за два года были изучены около 70 тысяч документов и электронных файлов, полученных от Всемирного антидопингового агентства (WADA), его информатора Григория Родченкова и правоохранительнх органов Австрии.

Комиссия Тэйлора была создана два года назад, одной из ее задач было выяснить, помогало ли бывшее руководство IBU во главе с Андерсом Бессебергом скрывать допинговые нарушения российских биатлонистов.

Джонатан Тэйлор в прошлом возглавлял комиссию по соответствию Всемирного антидопингового агентства WADA. По его рекомендации в конце прошлого года Российское антидопинговое агентство РУСАДА было лишено статуса соответствия.

Агентство WADA пришло к выводу, что Россия манипулировала базой московской лаборатории с данными проверки российских спортсменов за период с 2012 по 2015 год. Сохранение ее целостности являлась условиям восстановления РУСАДА в 2018 году, отмечает ТАСС.