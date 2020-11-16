Имитация деятельности. Почему для властей кошелек дороже жизней

Почему в Китае борьба с коронавирусом на порядок эффективнее, чем в России, кто потеряет на испорченных новогодних праздниках и кто их не переживет, с чем страна придет в “мир после нефти” и надо ли бояться сесть в тюрьму за криптовалюты- обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Подписывайтесь на телеграм-канал «Блант на Свободе»