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Деньги на Свободе

Имитация деятельности. Почему для властей кошелек дороже жизней

Джо Байден и Владимир Путин, 2011

Почему в Китае борьба с коронавирусом на порядок эффективнее, чем в России, кто потеряет на испорченных новогодних праздниках и кто их не переживет, с чем страна придет в “мир после нефти” и надо ли бояться сесть в тюрьму за криптовалюты- обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Подписывайтесь на телеграм-канал «Блант на Свободе»

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