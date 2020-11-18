СК отменил тендер на мониторинг "Навальный Live" и десятков телеграм-каналов

Следственный комитет отменил проведение тендера на мониторинг упоминаний о себе и руководстве ведомства в СМИ, популярных блогах, социальных сетях и телеграм-каналах. В сообщении в телеграм-канале СК говорится, что от закупки отказались в "целях оптимизации бюджетных расходов". Это произошло через несколько часов после публикации в СМИ информации о тендере.



Конкурсная документация на сайте госзакупок была опубликована 11 ноября. Первым внимание на закупку стоимостью 3,6 миллиона рублей 17 ноября обратили "Открытые медиа".

Победитель тендера должен был отслеживать главным образом упоминание в СМИ, в соцсетях, в том числе в ютьюбе, твиттере, телеграме, блогах в "Живом журнале" и в фейсбуке самого Следственного комитета, его руководителя Александра Бастрыкина и пресс-секретаря Светланы Петренко.



В список интересующих СК источников информации вошли ютьюб-канал "Навальный Live", а также аккаунты политика Алексея Навального и его соратников в твиттере. В нём также оказались такие телеграм-каналы, как "Омбудсмен полиции", "Двач", MDK, "Беспощадный пиарщик", Baza, Mash, "Лентач", а также публикации сотрудника сообщества "Русь сидящая" Алексея Федярова и издателя "Медиазоны" Петра Верзилова. Помимо этого в список для анализа вошли публикации врача Леонида Рошаля, журналиста Андрея Караулова и депутатов Госдумы Александра Хинштейна и Василия Писарева.