В Приморье из-за непогоды без света осталось более 100 тысяч человек

В Приморском крае из-за ледяного дождя и мокрого снега оказались повреждены линии электропередачи, порваны провода, повалены деревья. Без света остались около 100 тысяч жителей региона. Наиболее пострадали города Владивосток и Артём.

Помимо проблем с электричеством, местные жители жалуются на отключение отопления и воды, сотовой связи, интернета и телевидения.

Непогода вызвала перебои в работе общественного транспорта, задержки авиа-, железнодорожного сообщения. Автовокзал Владивостока в четверг отменил 57 междугородних рейсов из-за гололеда и снега.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко опубликовал на своей странице в инстаграме обращение к жителям региона, в котором попросил их оставаться дома и воздержаться от ненужных поездок. Он попросил не отправлять детей в детские сады и школы. Губернатор предупредил, что вечером дождь со снегом усилится, а также ожидаются низкая температура воздуха.

В пресс-службе мэрии Владивостока призвали руководителей предприятий сократить рабочий день из-за непогоды, чтобы люди добрались домой до вечернего часа пик.

В Москве и Подмосковье в ночь на четверг также прошел ледяной дождь, утром дороги были покрыты ледяной коркой. Столичные аэропорты задержали или отменили 27 рейсов, сообщает "Интерфакс".