Минздрав РФ выступил против вывода абортов из системы медстрахования 

Минздрав России не поддержал предложение о выводе абортов из системы обязательного медицинского страхования. Официальную позицию по этому вопросу распространила в четверг пресс-служба ведомства.

В Минздраве подчеркнули, что профилактические меры и психологическая помощь беременным, попавшим в трудную жизненную ситуацию, и без того дают "ощутимые результаты" в деле снижения числа абортов. По статистике, озвученной ведомством, в прошлом году количество абортов по желанию женщины снизилось на 11%, а за пять лет - на 41% или на 182 тысячи случаев в год.

Идею вывода абортов из системы ОМС озвучил накануне главный репродуктолог Минздрава Олег Аполихин. В интервью радиостанции "Говорит Москва" он заявил, что операции по прерыванию беременности нужно разрешить только в специальных "абортариях", которые необходимо подчинить Федеральной службе исполнения наказаний. Операции при этом должны делать, как выразился Аполихин, "абортмахеры", а не врачи, которых нельзя заставлять участвовать "в греховном деле". "Для современного образованного человека расчленёнка не должна стать приемлемой", - резюмировал чиновник Минздрава.