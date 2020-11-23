Куда растет биткоин, почему криптовалюты оказались лучше золота, как Минфин борется за финансовую грамотность и зачем понадобилось уголовное наказание за отказ декларировать цифровые валюты, - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее Время”. Подписывайтесь на телеграм-канал «Блант на Свободе»
Чем биткоин лучше золота и какой срок можно за него получить?
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