Умерла Лидия Графова - правозащитница, "Золотое перо России"

Умерла Лидия Графова, журналист, общественный деятель, председатель исполнительного комитета Международного общественного движения содействия мигрантам. Ей было 82 года.

"Она всю жизнь прожила с открытым сердцем, защищая героев своих публикаций: бездомных, беженцев, отверженных. Вечная память", — написал в твиттере бывший председатель Совета по правам человека при президенте России Михаил Федотов.

О причинах смерти Лидии Графовой пока не сообщается.

Лидия Ивановна Графова (урождённая Аксёнова), стала известной благодаря своей журналисткой работе - в "Комсомольской правде", в "Литературной газете", в комитете "Гражданское содействие". В последние годы она публиковалась в "Новой газете".

На общественном поприще защищала права мигрантов, участвовала в Правительственной комиссии по миграционной политике, была членом Общественного Совета при Федеральной миграционной службе.

Была удостоена премии "Золотое перо России". Неоднократно выступала в эфире "Радио Свобода".