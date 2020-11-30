Между кризисом и зомби-апокалипсисом. Можно ли прожить без банковского счета

Чем вызвана эйфория на биржах и насколько она оправдана, стоит ли вкладываться в Ozon, как люди выживают с заблокированными счетами, что такое “компании-зомби” и как с ними собираются поступать в России, - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"