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Деньги на Свободе

Между кризисом и зомби-апокалипсисом. Можно ли прожить без банковского счета

Россия.

Чем вызвана эйфория на биржах и насколько она оправдана, стоит ли вкладываться в Ozon, как люди выживают с заблокированными счетами, что такое “компании-зомби” и как с ними собираются поступать в России, - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"

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