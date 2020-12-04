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Общее число больных ковидом в России сокращается четвёртый день подряд

Общее число больных коронавирусной инфекцией нового типа в России сокращается четвёртый день подряд, свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением болезни. Тем не менее показатели заболеваемости и смертности близки к рекордным.

За сутки в стране выявлены 27 403 человек, заразившихся ковидом. 569 человек умерли. 28 901 — выздоровели. По состоянию на утро пятницы врачами наблюдались 472 021 пациент с болезнью. Всего с начала пандемии заболели больше двух миллионов 400 тысяч человек. Умерли, по данным оперативного штаба, 42 176 человек, демографы отмечают, что эта оценка, вероятнее всего, занижена в разы.

В мире число зараженных превысило 65 миллионов, следует из данных Университета Джонса Хопкинса. На первом месте по числу заболевших США (14,1 миллиона), на втором Индия (9,6 миллиона), на третьем — Бразилия (6,5 миллионов). Россия остается на четвёртом месте списка. Эта оценка основывается на сообщениях национальных ведомств и может быть неполной и неточной.

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