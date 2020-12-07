Криминализация "экоцида". Спасет ли Чубайс Путина от Гааги

Чем закончится рыночная эйфория, кто на самом деле виноват в том, что Петербург лишили праздника, что такое экоцид и чем займется Чубайс после отставки из Роснано - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе" на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"