Без еды или без денег. Почему правительство поздно спохватилось

Почему дорожает подсолнечное масло и к чему приведут попытки государства заморозить цены, чего опасаться после коронакризиса и какое главное препятствие в деле борьбы с пандемией, зачем оксфордской вакцине российский компонент и что от этого выиграет Россия , - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"

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