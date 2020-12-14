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Деньги на Свободе

Без еды или без денег. Почему правительство поздно спохватилось

RUSSIA – Residents of the old emergency house. Barnaul, May 1, 2019

Почему дорожает подсолнечное масло и к чему приведут попытки государства заморозить цены, чего опасаться после коронакризиса и какое главное препятствие в деле борьбы с пандемией, зачем оксфордской вакцине российский компонент и что от этого выиграет Россия , - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"

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