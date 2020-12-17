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В Севастополе здание МВД обнесут проволокой, чтобы "люди боялись"

Здание управления МВД по Севастополю 

В аннексированном Севастополе здание местного управления МВД обнесут колючей проволокой, чтобы "люди боялись полиции", сообщает издание "Подъём" со ссылкой на источник в правоохранительных органах города.

По словам источника, глава полиции Севастополя полковник Павел Гищенко на совещании со своими подчинёнными заявил, что "в городе полицию не уважают и не боятся", а "надо сделать, чтобы боялись". Спустя несколько дней МВД объявило тендер на приобретение армированной колючей ленты "Егоза" на сумму 71 340 рублей. Согласно тендеру, исполнитель контракта должен поставить проволоку и обнести ею здание министерства к 14 января 2021 года. При этом в пресс-службе управления МВД по Севастополю ничего не знают о таком госзаказе.

Ранее сообщалось, что полковник Гищенко при участии профсоюза сотрудников МВД собрал с подчинённых 6 миллионов рублей на памятник крымским полицейским.

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