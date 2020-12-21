Эксперты ВШЭ предложили оптимизировать госаппарат

России требуется программа цифровой трансформации государственного управления с одновременной оптимизацией чиновников, занятых рутинными функциями. Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад НИУ ВШЭ "Ответ на вызовы цифровизации: госуправление, основанное на данных, "штабная" модель управления и структурный маневр в численности госслужащих".

В центральных аппаратах 52 федеральных органов власти можно "относительно безболезненно высвободить" до 11% работающих госслужащих – около 2267 из 19 973 фактически занятых, считают авторы доклада. Внедрение ИТ-систем в госуправление, по замыслу авторов доклада, должно сопровождаться сокращением рутинных операций, которые сейчас в федеральных министерствах и ведомствах достигают в среднем порядка 30%.

Эксперты ВШЭ предлагают высвободить до 28% штатных единиц (то есть до 6799) относительно их предельной численности (24 505) с учетом сокращения вакансий. Освободившихся госслужащих необходимо перенаправить на усиление профильных и аналитических функций в центральных аппаратах федеральных органов власти, полагают авторы исследования.

Минимизировать выполнение низкоквалифицированных рутинных операций в федеральных ведомствах за счет масштабной автоматизации и внедрения искусственного интеллекта возможно путем наращивания аналитических компетенций внутри госаппарата, указывают эксперты ВШЭ. Новые люди в системе управления должны быть более свободны, разгружены от текущих (даже нерутинных) задач и обладать прежде всего не исполнительностью, а широким кругозором.