Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

В Иркутске у здания правительства появилась виселица

В Иркутске предприниматели в знак протеста провели одиночные пикеты и установили символическую виселицу у здания регионального правительства. Фото с акции опубликованы в группе "Инцидент. Иркутск" соцсети "ВКонтакте".

Поводом для акции стали ограничениями, принятые властями во время пандемии коронавирусной инфекции.

Инсталляция представляет собой муляж виселицы, под которой стоит на табурете манекен с табличками "Бизнес", "Кредиты", "Налоги", "Электроэнергия". К табурету прикреплен плакат: "Нет бизнеса, нет налогов, нет бюджета".

О задержаниях не сообщается.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG