В Иркутске у здания правительства появилась виселица

В Иркутске предприниматели в знак протеста провели одиночные пикеты и установили символическую виселицу у здания регионального правительства. Фото с акции опубликованы в группе "Инцидент. Иркутск" соцсети "ВКонтакте".

Поводом для акции стали ограничениями, принятые властями во время пандемии коронавирусной инфекции.

Инсталляция представляет собой муляж виселицы, под которой стоит на табурете манекен с табличками "Бизнес", "Кредиты", "Налоги", "Электроэнергия". К табурету прикреплен плакат: "Нет бизнеса, нет налогов, нет бюджета".

О задержаниях не сообщается.