Путин и бедность. Зачем президенту "подушка безопасности"

Сколько россиян пересекут в этом году черту бедности и как можно этого не допустить, почему Путин вместо системных мер поддержки выбирает новогоднюю подачку семьям с дошкольниками, какие новые ограничения на оплату наличными появятся уже в январе и сколько россияне потратят на встречу Нового года - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"