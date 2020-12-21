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Деньги на Свободе

Путин и бедность. Зачем президенту "подушка безопасности"

Владимир Путин

Сколько россиян пересекут в этом году черту бедности и как можно этого не допустить, почему Путин вместо системных мер поддержки выбирает новогоднюю подачку семьям с дошкольниками, какие новые ограничения на оплату наличными появятся уже в январе и сколько россияне потратят на встречу Нового года - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"

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