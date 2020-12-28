В Энгельсе осудили троих полицейских, подбросивших наркотики

Суд в Энгельсе приговорил к 3,5 годам главу отдела по контролю за оборотом наркотиков ОВД "Энгельсское" Владислава Казимирова. Его признали виновным в том, что он избил местного жителя Романа Исаенко и подбросил ему наркотики. Об этом сообщает правозащитная организация "Зона права".

Заместителю Казимирова Сергею Капуру и полицейскому Денису Яковлеву суд назначил три года условного лишения свободы. Всех троих признали виновными в превышении должностных полномочий. Казимирова суд признал также виновным в незаконном хранении наркотиков и фальсификации результатов оперативно-разыскной деятельности. Прокуратура требовала для обвиняемых от 7,5 до 12 лет лишения свободы. Полицейские не признали свою вину.

По версии следствия, в октябре 2018 года полицейские остановили Романа Исаенко на улице. При себе у него не было запрещенных веществ, однако в его телефоне сотрудники полиции нашли координаты закладки с наркотиками. Полицейские избили Исаенко, сами забрали закладку и по приказу Казимирова положили задержанному в карман, после чего изъяли наркотики при досмотре.