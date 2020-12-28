В Волгограде водителя БМП, въехавшего в аэропорт, лишили прав

В Волгограде гарнизонный военный суд лишил водительских прав солдата-контратника Александра Жеребцова, который в состоянии алкогольного опьянения в октябре этого года на боевой машине пехоты сбил забор и въехал на территорию международного аэропорта Гумрак. Военнослужащего также оштрафовали на 30 тысяч рублей, сообщает "Коммерсантъ".

Жеребцов признал вину. Суд запретил ему на полтора года управлять военным и гражданским транспортом. По информации "Коммерсантъ", действие нынешних прав Жеребцова заканчивался в январе 2021 года.

Инцидент произошёл 20 октября, когда военнослужащие перегоняли БМП-3 из одной части в другую. Жеребцов сообщил, что в тот день начал пить водку вместе с сослуживцем до того, как сел в боевую машину. Они продолжили употреблять алкоголь и во время движения. По одной из версий, военнослужащие отстали от колонны, решили сократить путь, заблудились и заехали на территорию международного аэропорта Гумрак.

После того, как Жеребцов снёс забор, он ещё около полутора километров ездил по территории аэропорта, пока в БМП не закончилось топливо. Его задержали сотрудники службы безопасности. Медицинское освидетельствование показало, что Жеребцов был в состоянии лёгкого алкогольного опьянения.