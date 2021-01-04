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Деньги на Свободе

10 прогнозов. Как изменится мир после коронавируса

RUSSIA -- Russian President Vladimir Putin speaks via video call during a news conference in Moscow, December 17, 2020

Что убьет банковскую систему, как разрешится проблема глобального долга, когда окончательно рухнет фондовый рынок, в каком виде будет введен базовый доход и почему индустрия роскоши доживает последние годы - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Подписывайтесь на телеграм-канал «Блант на Свободе»

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