Как американская политика может повлиять на российскую экономику, почему дорожают криптовалюты и откуда аналитики взяли цифру 146 тысяч долларов за биткоин, на что надеяться и чего опасаться россиянам в наступившем году, - обо всем этом расскажут автор и ведущий программы “Деньги на Свободе” Максим Блант и руководитель программы “Российская внутренняя политика и политические институты” Центра Карнеги Андрей Колесников в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Подписывайтесь на телеграм-канал «Блант на Свободе»
Левый разворот. Как политика переворачивает экономику
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