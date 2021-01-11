Левый разворот. Как политика переворачивает экономику

Как американская политика может повлиять на российскую экономику, почему дорожают криптовалюты и откуда аналитики взяли цифру 146 тысяч долларов за биткоин, на что надеяться и чего опасаться россиянам в наступившем году, - обо всем этом расскажут автор и ведущий программы “Деньги на Свободе” Максим Блант и руководитель программы “Российская внутренняя политика и политические институты” Центра Карнеги Андрей Колесников в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Подписывайтесь на телеграм-канал «Блант на Свободе»