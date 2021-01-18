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Деньги на Свободе

Путинизм и байденомика. Как в России готовятся к новому кризису

Чем чреват запрет на трансграничные операции "ЮMoney", как в России купить и продать биткоины, сколько долларов потребуется на выполнение экономической программы Джо Байдена и что про нее думают ведущие российские министры и экономисты? Обо всем этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе" на Радио Свобода и телеканале Настоящее время. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"

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