Путинизм и байденомика. Как в России готовятся к новому кризису

Чем чреват запрет на трансграничные операции "ЮMoney", как в России купить и продать биткоины, сколько долларов потребуется на выполнение экономической программы Джо Байдена и что про нее думают ведущие российские министры и экономисты? Обо всем этом расскажет Максим Блант в программе "Деньги на Свободе" на Радио Свобода и телеканале Настоящее время. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"