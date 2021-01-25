Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Деньги на Свободе

Кто за все в ответе. Почему Путин стал главным фактором риска для российской экономики

Москва, акция протеста против ареста Алексея Навльного, 23 января 2021 год

Как на благосостоянии россиян скажется арест Навального, в какую сумму обошлись россиянам политические игры с участием Газпрома, и почему окружение Путина не осталось обиженным, почему подорожают макароны и растут цены на квартиры, - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG