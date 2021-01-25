Кто за все в ответе. Почему Путин стал главным фактором риска для российской экономики

Как на благосостоянии россиян скажется арест Навального, в какую сумму обошлись россиянам политические игры с участием Газпрома, и почему окружение Путина не осталось обиженным, почему подорожают макароны и растут цены на квартиры, - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"