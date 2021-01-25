Как на благосостоянии россиян скажется арест Навального, в какую сумму обошлись россиянам политические игры с участием Газпрома, и почему окружение Путина не осталось обиженным, почему подорожают макароны и растут цены на квартиры, - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"
Кто за все в ответе. Почему Путин стал главным фактором риска для российской экономики
Главные новости
Выбор Свободы
Популярное
1
Вышли за Алексея Навального. Акции протеста в России и мире2
"Наша норма – 120 комментов в день". Жизнь кремлевского тролля3
Архитектор "Дворца Путина". Загадки карьеры Ланфранко Чирилло4
Сценарий Навального и сценарий Кремля5
"Лучшая соцсеть России". Пользователи TikTok против Путина6
Депутат Госдумы проголосовал по 8-ми законопроектам из комы перед смертью
Сказано на Эхе
-
Самое читаемое
-
Смотрят
-
Слушают
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.