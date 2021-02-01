Сума, тюрьма, война. Почему начало года не внушает оптимизма

Почему Путин в Давосе говорит одно, а в России делает ровно противоположное, как сказалась пандемия на доходах и численности россиян и чем грозит “война поколений” на американском фондовом рынке - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"
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