Каких международных санкций опасаться в обозримом будущем, чего ждать всей стране от нового административного режима в Крыму и Севастополе, почему не стоить ставить на телефон новое приложение от МВД, - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Подписывайтесь нателеграм-канал “Блант на Свободе”
Чем чреват переход от авторитаризма к диктатуре
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