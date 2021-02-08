Чем чреват переход от авторитаризма к диктатуре

Каких международных санкций опасаться в обозримом будущем, чего ждать всей стране от нового административного режима в Крыму и Севастополе, почему не стоить ставить на телефон новое приложение от МВД, - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Подписывайтесь нателеграм-канал “Блант на Свободе”