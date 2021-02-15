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Деньги на Свободе

Конец послаблениям. Почему деньги печатают в Америке, а цены растут в России

Putin, Krasnodar

Почему Центральный банк перестал снижать ставки и когда ждать повышения, как инвесторы отреагировали на перспективу разрыва отношений с ЕС, почему Путин все спускает Лукашенко, много ли приносят инвестиции в недвижимость и куда отправиться на весенние каникулы - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале Настоящее Время. Подписывайтесь на телеграм-канал “Блант на Свободе” , читайте новости о деньгах и участвуйте в дискуссиях

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