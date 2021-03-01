На пороге структурного кризиса. В чем опасность "ответственных" инвестиций

Почему инвесторы по всему миру избавляются от государственных облигаций, на что российское правительство потратило занятые в прошлом году триллионы, как пример Норильского никеля повлияет на российский деловой климат и что будет, если прекратятся инвестиции в “безответственный” бизнес, - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на радио “Свобода” и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал «Блант на Свободе»