Почему инвесторы по всему миру избавляются от государственных облигаций, на что российское правительство потратило занятые в прошлом году триллионы, как пример Норильского никеля повлияет на российский деловой климат и что будет, если прекратятся инвестиции в “безответственный” бизнес, - обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на радио “Свобода” и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал «Блант на Свободе»
На пороге структурного кризиса. В чем опасность "ответственных" инвестиций
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