Хотели как лучше. Почему государство только мешает инновациям

Почему в России инфляция разгоняется быстрее, чем в развитых странах, на сколько подорожали автомобили и ждать ли стабилизации цен, выгодно ли путешествовать с каршерингом и в чем провинились “институты развития”, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на радио “Свобода” и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь нателеграм-канал «Блант на Свободе»