Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Деньги на Свободе

Хотели как лучше. Почему государство только мешает инновациям

Владимир Путин и Кирилл Дмитриев в резиденции Ново-Огарёво, 2020

Почему в России инфляция разгоняется быстрее, чем в развитых странах, на сколько подорожали автомобили и ждать ли стабилизации цен, выгодно ли путешествовать с каршерингом и в чем провинились “институты развития”, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на радио “Свобода” и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь нателеграм-канал «Блант на Свободе»

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Сказано на Эхе

Russian Echo Widget

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG