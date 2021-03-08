Почему в России инфляция разгоняется быстрее, чем в развитых странах, на сколько подорожали автомобили и ждать ли стабилизации цен, выгодно ли путешествовать с каршерингом и в чем провинились “институты развития”, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на радио “Свобода” и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь нателеграм-канал «Блант на Свободе»
Хотели как лучше. Почему государство только мешает инновациям
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