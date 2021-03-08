В Петербурге полиция задержала художницу Катрин Ненашеву

В Петербурге полиция 8 марта задержала художницу-акционистку Катрин Ненашеву. Об этом она сама сообщила в фейсбуке.

В опубликованном видео полицейские говорят, что задерживают Ненашеву для дачи объяснений "по поводу планирования несогласованной акции протеста радикального направления", и предлагают её проехать в отдел полиции для дачи объяснений.

Впоследствии она перестала отвечать на сообщения - ОВД-Инфо предполагает, что у неё отобрали телефон.

Издание SOTAсообщает, что предполагаемая причина задержания акционистки - анонсированная ею в фейсбуке акция "Красная цена", которая должна была быть приурочена к Международному женскому дню 8 марта:



"Акция «Красная цена» в рамках этого дня очень простая - мы взяли за основу историю Натальи Чернышевой, которая погибла в 2020 году от рук пьяного сожителя. Последнюю водку он покупал в магазине «Пятёрочка».

Мы сделали маленькие открытки, похожие на открытки, которые вешают на «дорогой» коллекционный алкоголь и вписали туда историю Натальи".