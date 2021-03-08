В Петербурге полиция задержала художницу Катрин Ненашеву

В Петербурге полиция 8 марта задержала художницу-акционистку Катрин Ненашеву. Об этом она сама сообщила в фейсбуке.
В опубликованном видео полицейские говорят, что задерживают Ненашеву для дачи объяснений "по поводу планирования несогласованной акции протеста радикального направления", и предлагают её проехать в отдел полиции для дачи объяснений.
Впоследствии она перестала отвечать на сообщения - ОВД-Инфо предполагает, что у неё отобрали телефон.
Издание SOTAсообщает, что предполагаемая причина задержания акционистки - анонсированная ею в фейсбуке акция "Красная цена", которая должна была быть приурочена к Международному женскому дню 8 марта:
"Акция «Красная цена» в рамках этого дня очень простая - мы взяли за основу историю Натальи Чернышевой, которая погибла в 2020 году от рук пьяного сожителя. Последнюю водку он покупал в магазине «Пятёрочка».
Мы сделали маленькие открытки, похожие на открытки, которые вешают на «дорогой» коллекционный алкоголь и вписали туда историю Натальи".
- В Петербурге 8 марта прошли акции в защиту прав женщин. В шествии фем-активисток, по данным "МБХ медиа", приняли участие более 50 человек. Женщины прошли по Литейному проспекту с лозунгами: «Свободу Юлии Цветковой!» и «Долой патриархат!». О задержанных не сообщается.
- Также в Петербурге феминистки провели серию одиночных пикетов на Малой Садовой улице. Одиночные пикеты за права женщин прошли также в Москве, на Пушкинской площади.
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