Киргизский парламент принял во втором и третьем чтениях законопроект о проведении референдума по поправкам в конституцию страны. Он назначен на 11 апреля. Новый вариант основного закона значительно усилит президентскую власть, в том числе дав ему возможность переизбираться на второй срок.

В случае принятия поправок страна фактически перейдёт к президентской форме правления. Кроме того, в ней предлагается создать новый орган — Народный курултай, который будет являться "высшим совещательным, консультативным и координирующим органом". Его будет созывать президент. Предлагается создать отдельный Конституционный суд и сократить число парламентариев.

Ряд киргизских политиков и юристов заявляют, что проект принимается с нарушением процедур. Полный текст предложенного для референдума документа ещё не опубликован. Отозвать поправки призвала Международная неправительственная организация Human Rights Watch.

Тем не менее за закон в четверг проголосовали 94 члена парламента, и только шестеро проголосовали против, — передаёт Киргизская служба Радио Свобода. В этот день депутаты не обсуждали поправки, а только голосовали за них.