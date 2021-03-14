Львов, любовь

Музыка, магия, семейная история на сломе эпох ХХ и ХХI веков. В первой части подкаста Вавилон Москва – архив из проекта “Далеко от Москвы”, 2002 год, запись сделана в Московском бюро Радио Свобода, участвует художник и издатель Борис Бергер. Во второй части подкаста – встреча с писательницей Мариной Курсановой в ноябре 2020 во Львове. Она рассказывает, что изменилось за прошедшие годы, как политические события повлияли на ее самочувствие как гражданки Украины, пишущего по-русски литератора, матери взрослого молодого человека, который работает в московском хосписе “Дом с маяком”.

Борис Бергер: Во Львове было много тусовок на разных улицах, в разных кофейнях, это было время, когда формировались какие-то места, какие-то точки, и одна из этих точек была под названием "Нектар", там собиралась "Серебряная рота", это были старики, преподаватели вузов, продвинутые люди.

И возглавлял эту "Серебряную роту" отец Марины Курсановой, Виктор Курсанов, звезда, меценат, крутейший чувак. У него был дом с садом, там Марина, прекрасная дочь, красавица, певица, поэтесса, и он был такой невероятный гусар. В какой-то момент он внезапно умер от инфаркта. И этот дом с садом, вся эта чеховская ситуация перешла к ней. Возникла она в моей жизни, будучи дочерью львовского богемного человека, будучи при этом уже звездой КСП. Был клуб, который был потом разогнан КГБ. Для меня она была, может быть, в связи с именем, парафразом Цветаевой, хотя и стихи ее не похожи на цветаевские, и сама она абсолютно не похожа на Цветаеву.

Марина Курсанова: Папа мой был типичным мажорным наследником, у него было все. Но его исключили из университета за то, что они снимали какой-то детективный фильм про американских шпионов, и в эту компанию входили дети достаточно высокопоставленных родителей, в том числе известный поэт Виктор Соснора.

все было тогда действительно серьезно, американские шпионы

Был большой скандал, папу вынудили уйти из университета. Папа, мне рассказывала бабушка, хотел покончить с собой. Дедушка сказал, что это позор на семью, все было тогда действительно серьезно, американские шпионы. Папа уехал из Львова, скитаться, встретил маму. Это было на берегу Каспийского моря, романтическая история, там уже родилась я. 60-е годы, какие-то свободные, джаз, шейк, и они ухали в Воркуту. Он не мог долго найти работу, ему удалось заочно поступить на геологический факультет, работал на шахте инженером, с зэками. Потом все заболели, тогда только семья простила: можно возвращаться во Львов, в это гнездо. Мы вернулись, с тех пор живем о Львове.

Дед Николай Семенович был зам. коменданта города Львова с 1939 года, он практически заведовал всеми рынками Львова. В 1945-м он вернулся во Львов, семья жила там в достаточно хорошем районе, это Новый Львов, там парки, сады. Мы жили на вилле Линкевича, знаменитого альпиниста, летчика, писателя, фотографа до 1939 года, он построил эту виллу. Но хозяева претензий не имеют, они приезжали даже и дружили с нашими родителями.

Борис Бергер: Львов – на стыке империй. Такие странные вещи: Марина с ее садом, у нее вечеринки, люди играют на гитарах, поют, атмосфера ирреальная, особняк в старом Львове. Старые особняки, маленькие, роскошные, на маленьких улочках, целый район, огромный сад с ежевикой колючей…

Марина Курсанова: Ощущение романтизма, глубины истории, чего-то инфернального, мистического. Много культур: Австро-Венгрия, Польша, Украина, Россия – перемешанный пласт, который давал потрясающие всходы в художнической жизни. Чарышников, художник, который живет в Америке, Виктюк, Александр Аксинин, который положил начало оригинальной метафизической школе в графике.

Борис Бергер: Если взять весь львовский сюр, взять Бруно Шульца, Виткевича, немножко Кафки, сложить в горшок фарфоровый со ступкой, добавить чуть-чуть Захера-Мазоха, гуцульских напевок, замешать это на той волне, на которой сформировалось наше поколение… “Поручиком в отставке сам себя воображал”, девушки себя тоже как-то воображали, а провинция вообще всю жизнь живет как во сне, люди живут в ожидании прихода мессии. Провинция в таком сне ждет, спит, при всем львовском цинизме и крутизне, Виктюке, Оперном театре, и Лысике, и так далее. Внутри этого есть ключевые персонажи, которые каким-то образом влияют на весь этот фэншуй.

Марина Курсанова: Во Львове попадаешь в какое-то запредельное состояние, это говорят все. Это двух свободы, западной, что ли. Центр города – музеи, буквально на каждом шагу, Армянский дворик, Итальянский дворик, Каплица Боимов, Кафедральный собор. Кто-то любит Лычаковское кладбище. Там было столько кладбищ, это город смерти, безусловно. Многие писатели усматривают связь с Петербургом: город на костях. Призраки, странные вещи, которые не поддаются рациональному описанию. Кроме того, близость Карпат. Когда стали приезжать люди оттуда, которые сохранили странный, таинственный дух, волшебство, это новой волной нахлынуло на город и дало новое дыхание.

Львов – это прежде всего Украина, это чувственность, южность. Несмотря на всю чувственность восприятия мира, тут глубокие чувства, у нас кажуть – “цнота”, целомудрие, сохраняемое и оберегаемое, это очень важно. Ведьмы все женщины, живущие на Западной Украине, они причастны к другому миру. При этом сильное целомудрие и большая религиозность. Волхвования древние, украинские, карпатские – это очень живо у нас в народе.

Папа считался знающим историком, у него огромная коллекция картин, гравюр, невероятно большая библиотека. Период Австро-Венгрии – это был его любимый период, это все было очень важно. И несмотря на то, что украинское меня всегда окружало, я воспитана на русской литературе. Весь ХIХ-ый век, пропитанный музыкальностью, весь романтизм. Вертинский мне нравился очень, там был слом и декаданс, который тоже силен во Львове. Модернизм и утонченность, обветшалость и кладбищенскость какая-то, запустение, 10-20-е годы, это все очень сильно.

Борис Бергер: Мы с ней делали несколько интересных газетных проектов. Газету "Мужская компания", "Пан + Пани". Попытка в период перестройки за счет рекламы, за счет чего-то, делали красивые светские вещи. "Мужская компания" – литературная газета, абсурдная, но Марина каким-то образом нашла ресурсы, какие-то связи, деньги, каких-то рекламодателей. При этом она романтическая особа. Марина из тех аристократических особ, которые сформировалось в тот сложный и странный брежневский период, когда все было ясно от и до: кем быть, кем стать, что нужно делать, чтобы кем-то стать, и что не нужно делать, чтобы кем-то быть. За слово социум в поэзии тогда просто п…ли. К ней подходит фраза: “рок-н-ролл мертв, а я еще нет”.

Марина Курсанова: До взрослого возраста практически я не бывала в России. И у меня, конечно, несколько эмигрантское представление о России: цыгане, Пушкин, романсы, свечи… Молодое поколение, мы собираемся, все воспитаны только на книгах. У нас смешанная компания, метисов много. (смеется) Русских мало осталось во Львове, русским сложно найти работу. Не с точки зрения бытовых разговоров – я всю жизнь говорю по-русски, на бытовом уровне все люди очень добрые. Если вам скажут, что в Западной Украине люди какие-то коварные, - нет, люди очень добрые, душевные, очень эмоциональные реакции. Но на официальном уровне сохраняют свой этнос. Это известно, осталось две или три русских школы, русская литература включена в состав зарубежной. У меня двое детей. Никите 17, Любе – 10. Они очень красивые, пишут, рисуют. Мне кажется, основная черта, которую мне удалось воспитать в детях, это чувство достоинства. Они учатся в русской школе, это сознательный выбор. Я дружу с огромным количеством украинцев, я их обожаю, но хочу, чтобы мои дети были русскими, и думаю, что они имеют на это право.

Борис Бергер: Львов, с одной стороны, польский модерн, откуда идут корни этой литературы и вообще всего языкового, лингвистики. С другой стороны, это некая новейшая эклектика. Там все разыгрывают всерьез. Там есть первые женщины, первые мужчины, лидеры, искренние. Они отыгрывают столицу, играют в столицу, делятся иерархически, это все понимают, живут и отыгрывают все эти роли. Марина всегда играла свою роль очень хорошо и достойно.

Марина Курсанова: Дело чести человека – бороться до конца. Мне очень везет на людей. У меня прекрасные друзья – и в разных странах, и в разных городах. Мне везет на обстоятельства, мне везет на дом, который мы сохраняем, несмотря на тяжелые условия и непостоянные заработки. Там собираются люди, приезжают и из Польши, и из Германии, это теплый, живой дом. Я думаю, что меня вообще окружает любовь. И прежде всего, не хочу казаться пафосной, любовь Бога, это самое главное. И как человеческое проявление этой любви – в дружбе, в участии, в сердечности. Всегда, каждый день. Я думаю, что в мире все-таки больше любви. В мире много неверия в эту любовь. Конечно, больше любви, превалирующее начало – любовное.

– Эту часть мы записываем во Львове, через 18 лет после первой записи. Естественный вопрос: что бы ты сказала той себе сейчас?

Марина Курсанова: Что не надо ничего бояться. Все будет хорошо, дети вырастут, с ними тоже все будет хорошо.

– С той поры ты написала сколько книг?

Марина Курсанова: Пять или шесть. Часть вышла в Харькове, в издательстве "Фолио", и в АСТ. Две книги, к сожалению, не вышли, серию закрыли. Это была такая серия "Кобра" – детектив. Я, как все современные писатели, напихала в этот детектив все, что можно, и философские размышления, и эссе.

– Дом отца, сад, все, как было заведено раньше, или что-то изменилось?

Марина Курсанова: Дом по-прежнему с нами, я за ним ухаживаю, ремонтирую, реставрирую бесконечно.

– Каким образом поменялось твое самочувствие в свете политических событий?Мы могли какое-то время представлять себе, что художник свободен от политики, теперь видим, что не получается. Как события 2013-14 года на тебя повлияли?

Марина Курсанова: Как на всех, очень тяжело, драматично. Конечно, это было сильное потрясение. Надо было определяться, понимать, с кем ты. Невозможно было остаться в стороне, это было ножом по сердцу. И оккупация, и война, и всё… Это переживалось как кошмар и страшный сон, трудно было представить, что это вообще может произойти. Но это произошло, и мы это проживаем.

– Твоя любовь к России после этих событий – как она себя чувствует, твоя привязанностью к русской культуре?

Марина Курсанова: Русская культура не имеет отношения к тому, что происходит со страной, в которой я живу, которую люблю. Ни русский язык, ни русская культура, ни люди. Мне повезло, что люди, которых я люблю, которые живут в России, совершенно адекватные, глубокие, сопереживающие, думающие. Я понимаю, как им тяжело, как стыдно. Приезжали оттуда, мы вели какие-то разговоры. Любовь к русской литературе, к России как к чему-то большому и большему, чем нынешний режим, гораздо больше, и любой режим. Достаточно почитать Даниила Андреева. И очень болит душа за то, что происходит сейчас в России.

– Боюсь, что то, что происходит в России, достаточно серьезным образом будет продолжать влиять на то, что происходит в Украине, а также в Беларуси. Такой постсоветский пакет, еще не додедаланный, на наших глазах сейчас разворачивается. Были ли конфликты политического порядка на человеческом уровне? Мы знаем, что по семьям даже проходил раскол, по взглядам. Как выходить из этих конфликтов, если ты сталкиваешься с ними?

Марина Курсанова: Напряженность некая была, я сталкивалась с таким. Как говорит моя мама в таких случаях: не надо лезть в бутылку. Не надо психовать, надо стараться держать какую-то срединную линию. Стараться понять и принять, что человек имеет право на другую позицию. Постараться высказать свою позицию так, чтобы она не была оскорбительной. Единственное, что может быть сейчас на уровне общения человека с человеком, это диалог и взаимоуважение.

– Во Львове есть русские литераторы. Вы встречаетесь? У этого есть неформальная сторона – разговоры, какая-то деятельность?

Марина Курсанова: Конечно, есть. Есть и более старшее поколение, и молодое. Например, Сергей Муштатов, Алексей Граф, Гоша Махота – более молодое поколение, которые выпускают дайджест "Суланеба", и они, как и все, двуязычные, триязычные, четырехъязычные… У нас чудесные отношения, мы дружим. Есть старшее поколение, у нас тоже хорошие отношения, но мы не обсуждаем политические события. Например, у меня в Фейсбуке есть литературная школа – такой блог, они там печатают свои произведения, просто чтобы показать себя, пообщаться. Им по 60, по 70 лет, совсем взрослые люди.

– Как устроена коммуникация с украинскими писателями и поэтами? Или это две отдельные структуры, образы мышления?

Марина Курсанова: Не возьмусь говорить об образах мышления, наверное, язык определяет структуру мышления в какой-то степени, но коммуникация совершенно нормальная. Например, Наталья Трухим, которая переводила мои стихи на украинский, она любит мои стихи, написали хорошие украинские критики. Марьяна Савка, когда началась война, начался языковой якобы конфликт, сделала ролик, где все живущие во Львове говорили на родном языке и высказывали свое мнение по поводу того, как жить во Львове на своем языке, я там высказываюсь. Это совершенно спокойно и возможно. Мы не говорим какие-то официальные вещи, а совершенно спокойно, все так же, как и было.

– Чем ты занимаешься, помимо литературы?

Марина Курсанова: Я занимаюсь мистикой, музыкой, звучанием, астро-психологическими исследованиями, магией. У меня Академия магических искусств, школа и консультирование.

– Сын живет в Москве?

Марина Курсанова: Никита живет в Москве уже лет 12. Он там закончил культурологический факультет и медицинское училище. Здесь он учился в Академии искусств, он художник. Там он закончил медицинское училище и сейчас работает в хосписе "Дом с маяком". Начинал как медбрат, а сейчас в организационном корпусе. Он себя больше пока видит в Москве, но это не значит, что он никогда не вернется во Львов. Он приезжает, любит Львов, скучает. Но мне кажется, это про масштаб. Если человеку тесно во Львове, он уезжает в большой город. Сын говорит, что каждый день решает свои вопросы отношений со смертью. У него золотое сердце, это я говорю не потому, что он мой сын, он очень сильный человек. И я продолжала писать песни.

Подкаст Вавилон Москва можно слушать на любой удобной вам платформе здесь. Подписывайтесь на подкасты Радио Свобода на сайте и в студии наших подкастов в Telegram