Цитаты Свободы. Здоровье Навального и эмпатия Собчак

У Навального в колонии серьезные проблемы со здоровьем. Его соратники объявили о будущей акции протеста за его освобождение. Ксения Собчак выпустила скандальное интервью с маньяком.
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