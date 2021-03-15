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Деньги на Свободе

Возрождение Госплана. Зачем власти отбирают землю у крымских фермеров

Село "Виноградное", Крым

Какие тучи сгущаются над льготной ипотекой, зачем правительству мониторить цены, каковы виды на урожай, почему у крымских фермеров отбирают землю и какой налог предстоит платить видеоблоггерам, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"

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