Какие тучи сгущаются над льготной ипотекой, зачем правительству мониторить цены, каковы виды на урожай, почему у крымских фермеров отбирают землю и какой налог предстоит платить видеоблоггерам, — обо всем этом расскажет Максим Блант в программе “Деньги на Свободе” на Радио Свобода и телеканале “Настоящее время”. Подписывайтесь на телеграм-канал "Блант на Свободе"